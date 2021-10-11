Постпред РФ призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа

Российский дипломат призвал Евросоюз наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов призвал Евросоюз наладить отношения с Москвой, чтобы не допустить дефицит газа.

Дипломат напомнил, что российский лидер Владимир Путин "дал некоторые рекомендации "Газпрому", чтобы тот проявил больше гибкости".

- И что-то заставляет меня думать, что "Газпром" прислушается, — цитирует дипломата газета Financial Times.

Дипломат добавил, что меры, которые помогут сдержать цены на газ в Европе могут произойти "скорее раньше, чем позже".

Чижов подчеркнул, что Москве не выгодны скачки цен на голубое топливо, так как некоторые начинают переходить от газа к углю.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны Евросоюза вовремя не заключили долгосрочные контракты на поставки газа из России и поплатились за это необходимостью закупать голубое топливо в несколько раз дороже, чем могли бы по контракту. Он уточнил, что "никогда не прислушивался к пустым разговорам" о том, что можно взять газ у кого-то еще, и поэтому Сербия не допустила той же ошибки, что и европейцы.