Президент Сербии заявил, что газовый кризис в Европе начался из-за незаключённых контрактов с Россией

Президент Сербии Александр Вучич Фото: REUTERS

Страны Евросоюза вовремя не заключили долгосрочные контракты на поставки газа из России и поплатились за это необходимостью закупать голубое топливо в несколько раз дороже, чем могли бы по контракту. Об этом заявил журналистам президент Сербии Александр Вучич.

"Они не заключили долгосрочные соглашения с русскими и остались без газа, и цена на газ подпрыгнула с 400 долларов до 1800", - заявил Вучич.

Он уточнил, что "никогда не прислушивался к пустым разговорам" о том, что можно взять газ у кого-то еще, и поэтому Сербия не допустила той же ошибки, что и европейцы.

По словам Вучича, сейчас страна ведет переговоры о новом долгосрочном контракте с "Газпромом". Сербский лидер отметил, что хотел бы закупать газ по прежней цене - 270 долларов за тысячу кубических метров.

Как ранее писал сайт kp.ru, "Газпром" с 1 октября 2021 года начал поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока" через ГТС Болгарии и Сербии в рамках новых достигнутых договоренностей.

Компания MVM CEEnergy Ltd подписала с российской корпорацией контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива в год. Договор будет действовать на протяжении 15 лет.