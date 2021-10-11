Премьер Ирака объявил о задержании бывшего главаря "Исламского государства"*

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми Фото: REUTERS

Спецслужбы Ирака задержали заместителя уничтоженного главаря "Исламского государства"* (запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом объявил на своей странице в Twitter премьер-министр Мустафа аль-Казыми.

По его словам, задержанный Сами Джасима отвечал в террористической организации за финансы. Премьер Ирака назвал операцию по задержанию "одной из самых сложных".

Как ранее писал сайт kp.ru, директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей предупредил о том, что сохраняется высокая угроза терактов. По его словам, террористические группировки, такие как "Аль-Каида"* и "Исламское государство"*, до сих пор стремятся к осуществлению крупномасштабных терактов на территории США или к подстрекательству к таким актам своих единомышленников.

Рей отметил, что в августе в результате теракта в Кабуле погибли примерно 200 человек, среди которых 13 американских военных, указав на то, что ИГИЛ* "неустанно ведет кампанию насилия" в отношении США и их партнеров, как в самих Штатах, так и за рубежом.

*Запрещенная в России террористическая организация