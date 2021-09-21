В ФБР заявили, что "Аль-Каида"* и ИГИЛ* еще стремятся к осуществлению крупных атак в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Террористические группировки, такие как «Аль-Каида»* и «Исламское государство»*, до сих пор стремятся к осуществлению крупномасштабных терактов на территории США или к подстрекательству к таким актам своих единомышленников. Такое заявление во вторник, 21 сентября, сделал директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей.

«Мы продолжаем следить за потенциальными угрозами со стороны иностранных террористических организаций, таких как "Аль-Каида" и ИГ, которые никогда не прекращали выражать свое намерение осуществлять крупномасштабные атаки, подобные терактам 11 сентября 2001 года», - заявил глава ФБР.

Рей отметил, что в прошлом месяце в результате теракта в Кабуле погибли примерно 200 человек, среди которых 13 американских военных, указав на то, что ИГИЛ* «неустанно ведет кампанию насилия» в отношении США и их партнеров, как в самих Штатах, так и за рубежом.

«По сей день ИГ продолжает агрессивно продвигать свою питаемую ненавистью риторику и привлекать единомышленников - жестоких экстремистов, готовых совершать атаки против США и наших интересов за границей», - заявил он, подчеркнув, что обеспокоенность Штатов вызывает, в том числе, успешное использование боевиками социальных сетей и других приложений «для обмена сообщениями для привлечения единомышленников».

Напомним, днем ранее, 20 сентября, Пентагон заявил, что военные США нанесли удар по одному из лидеров «Аль-Каиды»* в Сирии. Незадолго до этого американская разведка заявила, что «Аль-Каида»* восстановится через год.

*Запрещенные в России террористические организации