Цена на нефть выросла почти на 2% из-за подорожания газа

Стоимость нефти выросла почти на 2% из-за подорожания газа Фото: Иван МАКЕЕВ

Мировые цены на нефть с открытия бирж выросли почти на два процента. Аналитики сообщают, что это произошло из-за роста цен на газ.

По состоянию на 8:04 по московскому времени стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent увеличилась на 1,63 процента, до 83,74 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на техасскую "легкую" WTI — на 2,04 процента, до 80,95 доллара за баррель.

Рост произошел из-за выросшего спроса на нефть в качестве альтернативы подорожавшему газу. Контракты на поставку голубого топлива в Европе с начала августа к концу сентября 2021 года выросли более чем в два раза.

Ранее десять европейских стран выступили за включение атомной энергетики в созданный Еврокомиссией список отраслей, которые способствуют уменьшению вреда окружающей среде. Об говорится в статье, опубликованной в газете Figaro. Авторами статьи выступили премьер-министры, министры энергетики и экономики Франции, Румынии, Чехии, Финляндии, Словакии, Хорватии, Словении, Болгарии, Польши и Венгрии. Как отмечается в статье, пока нет научных доказательств тому, что атомная энергетика вреднее, чем другие отрасли, включенные в "зеленый" список. Авторы выразили мнение, что это доступный и стабильный источник энергии, который защитит страны от колебаний цен на газ.