Десять стран Европы выступили за интенсивное развитие ядерной энергетики из-за цен на газ

Десять европейских стран выступили за включение атомной энергетики в список "зеленых" отраслей из-за цен на газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Десять европейских стран выступили за включение атомной энергетики в созданный Еврокомиссией список отраслей, которые способствуют уменьшению вреда окружающей среде. Об говорится в статье, опубликованной в газете Figaro.

Авторами статьи выступили премьер-министры, министры энергетики и экономики Франции, Румынии, Чехии, Финляндии, Словакии, Хорватии, Словении, Болгарии, Польши и Венгрии.

- Очень важно … рассматривать все технологии производства энергии с небольшими выбросами углекислого газа в равной степени. Поэтому крайне необходимо, чтобы атомная энергетика была включена в европейскую таксономию до конца этого года, — гласит текст материала.

Как отмечается в статье, пока нет научных доказательств тому, что атомная энергетика вреднее, чем другие отрасли, включенные в "зеленый" список. Авторы выразили мнение, что это доступный и стабильный источник энергии, который защитит страны от колебаний цен на газ.

Напомним, власти Евросоюза обсуждают возможность совместных закупок газа и его хранения несколькими странами содружества. Таким образом Брюссель хочет решить проблему с биржевыми ценами на газ в Европе, резкий рост которых наблюдался на этой неделе. Еврокомиссия намерена изучить варианты введения налоговых льгот и прямой поддержки тех стран, кого наиболее сильно коснется энергетический кризис. Так, около 20 стран союза готовы принять или приняли меры для смягчения его последствий. Среди них называются дополнительное финансирование за счет доходов от продаж квот на выбросы парниковых газов.