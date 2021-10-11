В Италии россиянку арестовали по обвинению в кибермошенничестве

Группа кибермошенников использовала чужие карточки, чтобы покупать дорогие товары. Причастную к ней россиянку поймали в Италии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На севере Италии, в Генуе, правоохранительные органы арестовали 40-летнююю россиянку. Женщине предъявили обвинения в кибермошенничестве, пишет РИА Новости. Предположительно, россиянка входила в международную организацию, которая занималась кибермошенничеством. Транснациональная группа преступников в интернет-магазинах покупала дорогие товары, оплачивая их с кредиток и счетов ничего не подозревающих людей, и «конвертировала» покупки в биткоины.

Россиянка сама получала эти покупки на почте, предъявляя поддельные документы, или нанимала для этого других людей. Покупки – новейшие смартфоны и другую дорогую электронику – она или перепродавала через интернет, или отправляла в Россию своим партнерам по преступной организации. Вырученные за электронику деньги кибермошенники меняли на криптовалюту.

Когда сотрудники Почтовой полиции Италии пришли арестовывать россиянку, у нее дома нашли несколько сотен кредитных карт, которые были предназначены для отмывания доходов.

Ранее сообщалось, что эксперты составили портрет потенциальной жертвы кибермошенника. Оказалось, что самые уязвимые для преступников – люди в возрасте 35-39 лет. Труднее всего обмануть самое молодое и самое старшее поколение: среди жертв киберпреступников всего 18 процентов тех, кто моложе 29 лет и 22 процента тех, кто старше 50.