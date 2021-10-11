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Политика11 октября 2021 14:13

Песков заявил, что статья Медведева об Украине совпадает с позицией России

Пресс-секретарь президента России отметил, что зампредседателя Совбеза многое называет своими именами
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Медведев считает, что Украина находится под прямым иностранным управлением

Дмитрий Медведев считает, что Украина находится под прямым иностранным управлением

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Статья заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева об Украине, опубликованная в газете "Коммерсантъ", идет в унисон с тем, что российские власти уже озвучивали в разных формулировках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 11 октября.

"Многое называется своими именами, - уточнил Песков. - Действительно, на разных уровнях мы неоднократно говорили о сложностях восстановления диалога в связи с тем, что предыдущие договоренности не выполняются украинской стороной, украинским руководством".

Песков отметил, что считает публикацию очень важной.

Как ранее писал сайт kp.ru, статья Дмитрия Медведева называется "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством". Автор разделил материал на пять пунктов, обозначенных им как "пять коротких полемических тезисов".

В частности, по мнению Медведева, Украина находится под прямым иностранным управлением и полностью зависит от "подачек" Запада, а нынешние ее руководители – "люди абсолютно несамостоятельные".