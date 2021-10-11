Медведев: Украина находится под прямым иностранным управлением и полностью зависит от «подачек» Запада

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день Украина находится под прямым иностранным управлением и полностью зависит от «подачек» Запада, а нынешние руководители бывшей республики СССР – «люди абсолютно несамостоятельные».

Такую точку зрения заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев изложил в своей статье для газеты «Коммерсант» под названием «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством». Автор разделил материал на пять пунктов, обозначенных им как «пять коротких полемических тезисов».

В частности, зампред Совбеза пишет, что соседняя «страна находится под прямым иностранным управлением», причем гораздо более жестким, «чем взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами в известный период», поскольку Советский Союз «давал достаточный простор в формировании внутренней политики своим геополитическим союзникам».

«На Украине же зависимость полная — от денежных вливаний в их экономику (подачки со стороны США и ЕС) до прямого руководства украинскими спецслужбами (со стороны их американских патронов)», - отмечает Медведев.

Он добавил, что «если СССР были нужны добрые отношения со странами социалистического лагеря», то «США ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией».

А во главе Украины, по его словам, «стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы». При этом Дмитрий Медведев констатирует, что «лидера, который мог бы пожертвовать собой ради Украины, а не пытаться монетизировать свое пребывание у власти, не было, нет и, похоже, пока не будет».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин в своей статье о российско-украинских отношениях назвал возникшую между двумя странами стену «большой бедой», а также выразил мнение, что сложившаяся ситуация – это результат общих ошибок. Чтобы их исправить, нужно обратиться к истории, в которой «и русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин рассказал, как из Украины делают «анти-Россию» и почему Киеву не нужен Донбасс

Статья «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликована на сайте Кремля сразу на русском и на украинском языках. «Комсомолка» публикует главные выдержки из этой статьи (подробности).