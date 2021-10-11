Новым канцлером Австрии стал Александер Шалленберг

Александер Шалленберг (справа) принимает присягу Фото: REUTERS

Бывший глава МИД Австрии Александер Шалленберг вступил в должность канцлера. Церемония принятия присяги прошла при участии президента Александера Ван дер Беллена. Он привел нового австрийского канцлера к присяге.

Новым министром иностранных дел государства стал Михаэль Линхарт.

Президент также освободил от должности предшественника Шалленберга на посту канцлера Себастьяна Курца, который подал в отставку в связи с коррупционным скандалом. Курц на церемонии не присутствовал.

Как ранее писал сайт kp.ru, Курц стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Его подозревают в злоупотреблении доверием избирателей и подкупе средств массовой информации за подачу возглавляемой им правящей Австрийской народной партии в выгодном свете.

Себастьян Курц информацию об этом отрицает. По его словам, это все "происки недоброжелателей".