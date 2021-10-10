Канцлер Австрии ушел в отставку из-за подозрений в коррупции

Причиной столь резкого шага со стороны канцлера стало расследование, в ходе которого Курца начали подозревать в злоупотреблении доверием избирателей Фото: REUTERS

Канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц в ходе пресс-конференции заявил о своем уходе с поста руководителя государства. Временно исполняющим обязанности главы федерального правительства назначен глава внешнеполитического ведомства Александр Шалленберг.

Причиной столь резкого шага со стороны канцлера стало расследование, в ходе которого Курца начали подозревать в злоупотреблении доверием избирателей, пособничестве взяточничеству и манипулировании общественным мнением с помощью партийно-мотивированных опросов.

Ранее на этой неделе в штаб-квартире АНП были произведены обыски в рамках следственных действий по делу о подкупе средств массовой информации. В частности, ближайших соратников Курца Штефана Штайнера, Геральда Флейшмана и Йоханенеса Фришмана обвиняют в подкупе издательства «Австрия» с целью публикации статей и положительных опросов о партии.

Позже прокуратура страны подтвердила, что на данный момент ведется расследование в отношении канцлера и еще девяти близких ему лиц по делу о коррупции.

Себастьян Курц все обвинения отмел, напомнил о презумпции невиновности, а также о том, что решать вопрос о виновности вправе лишь суд, но никак не общественность. Кроме того, он заявил, что в отношении него расследования ведутся без достаточного наличия улик.

В МИД России решение канцлера об отставке назвали исключительно внутренним делом Австрии.

– Это их внутреннее поле, внутреннее поле Австрии. Думаю, они сами разберутся, – сказала официальный представитель министерства Мария Захарова.

В правительстве Австрии назвали решение Курца верным и заявили о продолжении работы после ухода канцлера с поста.

– Это означает, что мы можем продолжить нашу работу в правительстве, – заявил вице-канцлер республики Вернер Коглер.

Себастьян Курц стал не только самым молодым канцлером Австрии, но и одним из самых успешных политиков Европы. Когда он впервые занял этот пост, ему был всего 31 год. До этого он был самым молодым министром иностранных дел в мире – внешнеполитическое ведомство Австрии Курц возглавил в возрасте 27 лет.

Популярность Курца как политика резко возросла в 2015-2016 годах на фоне миграционного кризиса в Европе – будущий канцлер откровенно критиковал немецкую «политику гостеприимства», а также призывал ЕС перекрыть границы для нелегальной миграции.