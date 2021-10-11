Для записи голосовых сообщений в WhatsApp добавят паузу

Пользователи WhatsApp вскоре смогут оценить новую функцию Фото: REUTERS

В мессенджере WhatsApp вскоре появится новая функция, позволяющая записывать голосовые сообщения с перерывами, сообщает WABetaInfo.

Для этого разработчики добавят в интерфейс кнопку паузы. Ее можно будет нажать во время записи сообщения, а затем продолжить в любой удобный момент.

Сейчас функция доступна только бета-тестерам приложения на iOS. В дальнейшем ее запустят как на iOS, так и на Android.

Как ранее писал сайт kp.ru, российским пользователям мессенджера Viber стали доступны маски дополненной реальности. Новшество можно использовать как в фото, так и в видео. Это сделать просто – для этого достаточно на значок камеры на нижней панели в окне открытого чата.

Напомним, с 1 ноября 2021 года WhatsApp отключит миллионы устройств с операционной системой Android ниже 4.1 и на iPhone с iOS ниже 9.