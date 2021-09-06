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Умные вещи6 сентября 2021 17:41

WhatsApp перестает поддерживать миллионы устаревших смартфонов и планшетов

Владельцам старых смартфонов рекомендуют обновить устройство или сохранить историю чатов
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Владельцам старых смартфонов рекомендуют обновить устройство или сохранить историю чатов

Владельцам старых смартфонов рекомендуют обновить устройство или сохранить историю чатов

Фото: Shutterstock

С 1 ноября 2021 года WhatsApp отключит миллионы устройств с операционной системой Android ниже 4.1 и на iPhone с iOS ниже 9.

О новых правилах работы мессенджера сообщается на сайте компании.

Для корректной работы приложения обязательно требуется сим-карта с выходом в интернет.

Пользователям рекомендовали перейти на поддерживаемое устройство и сохранить историю чатов до 1 ноября.

Как отмечает РИА Новости, после нововведения миллионы пользователей потеряют доступ к приложению.

Ранее WhatsApp на презентации новых устройств Samsung анонсировал, что Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 станут первыми смартфонами, в которых появится функция переноса чатов с iOS. Для этого потребуется провод с коннекторами USB-C — Lightning.

Напомним, с 1 января 2021 года в России действует закон, обязывающий предустанавливать на смартфоны российское программное обеспечение.