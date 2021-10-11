Онищенко призвал проверить британских журналистов, написавших статью о «краже» Россией формулы для «Спутника V» Фото: REUTERS

Написавшие статью о «краже» формулы для вакцины «Спутник V» нуждаются в психологической экспертизе, заявил экс-глава Роспотребнадзора и академик РАН Геннадий Онищенко.

«Журналистов газеты Sun я предлагаю отправить на психологическую экспертизу, а сотрудников МИ-6 уволить с работы за потерю профессиональной пригодности», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Онищенко отметил, что прототип «Спутника V» был разработан еще в 2012 году. Этот тип вакцин, подчеркнул он, в то время еще не испытывался, потому что в этом не было необходимости.

Ранее британский таблоид The Sun взорвал информационную «бомбу»: российская вакцина от ковида «Спутник V» - это украденная российскими шпионами англо-шведская Oxford/AstraZeneca! Вопрос очень серьезный, поэтому изложим близко к тексту, может, лишь с небольшими стилистическими добавлениями (просто не удержаться).

Как писал сайт kp.ru, РПФИ отверг обвинения в краже формулы для «Спутника V» у AstraZeneca.