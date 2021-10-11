РПФИ отверг обвинения в краже формулы для «Спутника V» у AstraZeneca Фото: REUTERS

Российский фонд прямых инвестиций прокомментировал статью британской газеты The Sun о якобы краже формулы у вакцины от коронавирусной инфекции от британско-шведской AstraZeneca. В ответе РФПИ отмечается, что статья таблоида – «еще одна фальшивая новость и наглая ложь, основанная на анонимных источниках».

«История, созданная таблоидом The Sun, продвигается противниками успеха одной из самых эффективных и безопасных вакцин против COVID-19 в мире, и мы считаем такие атаки крайне неэтичными, поскольку они подрывают глобальные усилия по вакцинации. Они также не имеют никакого научного смысла, поскольку Sputnik V и AstraZeneca используют разные платформы», – говорится в сообщении на сайте «Спутник V».

В ответе РФПИ отмечается, что российский препарат «основан на хорошо изученной аденовирусной платформе человека, эффективность и безопасность которой доказаны десятилетиями». AstraZeneca же, подчеркнули в фонде, использует для своей вакцины аденовирусный вектор шимпанзе.

Также в РФПИ подчеркнули, что «Спутник V» «имеет отличный профиль безопасности с очень небольшим количеством серьезных побочных эффектов по сравнению с другими вакцинами». Команда разработчиков обеих вакцин вместе задействованы в клинических испытаниях в рамках «партнерства по комбинированному применению двух вакцин», отмечается в сообщении.

«Вместо того, чтобы распространять фальшивые истории, британские СМИ и государственные службы должны лучше защищать репутацию AstraZeneca, безопасной и эффективной вакцины, которая постоянно подвергается атакам со стороны конкурентов в средствах массовой информации с фактами, вырванными из контекста», – заключили в РФПИ.