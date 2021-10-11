Эндокринолог объяснил, почему полных женщин больше, чем мужчин

Михаил Бельцевич отметил, что женщинам сложнее контролировать себя в употреблении пищи Фото: Олег УКЛАДОВ

Завотделением лечебного питания ЦКБ с поликлиникой Управделами Президента диетолог-эндокринолог Михаил Бельцевич рассказал "Ридусу", что усомнился в статистике Минздрава, согласно которой в России мужчин с ожирением меньше, чем женщин. Он считает, что это явление связано с тем, что мужчины с таким диагнозом реже обращаются к врачам.

"По статистике, мужчины обращаются намного реже к врачам, особенно с ожирением, поэтому не факт, что это адекватная статистика. Кроме того, количественно женщин больше, поскольку у них продолжительность жизни выше. Соответственно, к старости у многих появляется ожирение", - заявил специалист.

Эндокринолог отметил, что женщинам сложнее контролировать себя в употреблении пищи.

"У нас в России все в целом очень плохо в плане культуры питания, качества продуктов в магазинах и гиподинамии. Но это не связано с гендером: и мужчины, и женщины страдают из-за этого", - добавил он.

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