Эндокринолог рассказала, как не растолстеть после коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи открыли неожиданное последствие коронавирусной инфекции: после выздоровления больные начинают набирать лишние килограммы, нередко у них наблюдается повышенный аппетит и ожирение. В интервью сайту kp.ru врач-эндокринолог Университетской клиник МГУ, кандидат медицинских наук, автор канала DoctorPavlova и бестселлера «Обман веществ» Зухра Павлова рассказала, как справиться с лишним весом после коронавируса.

Медик отметила, что, в первую очередь, очень важна физическая активность, поскольку мышечная масса эффективно уничтожает продукты метаболизма, гормоны стресса и другие негативные факторы, воздействующие на организм.

- После коронавируса человеку меньше всего хочется заниматься физкультурой, но необходимо преодолевать себя. Следует включать в свою жизнь посильную физическую нагрузку, ходить, плавать, делать разминку и гимнастику по утрам. Это поможет быстрее справиться с возникающим ожирением, - объяснила эндокринолог.

Зухра Павлова также сообщила, что есть специальные комплексы для дыхания, которые разработаны для того, чтобы поправлять здоровье, подорванное коронавирусной инфекцией.

Кандидат медицинских наук отметила, что в настоящее время специалисты постепенно разрабатывают различные методики лечения последствий коронавируса и реабилитации пациентов, обмениваются информацией и разрабатывают схемы оздоровления.

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