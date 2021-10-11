Голикова поручила запретить аренду электронных сигарет несовершеннолетним

Татьяна Голикова Фото: Александр ГЛУЗ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос о введении запрета на сдачу в аренду электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним, а также на выкладку никотиносодержащей продукции на прилавках торговых точек, расположенных рядом со школами.

Голикова обратила внимание, что в стране действует запрет на продажу электронных сигарет несовершеннолетним, но нет аналогичного закона об аренде. Минздраву следует разработать предложение, как заполнить этот пробел в законодательстве до декабря 2021 года.

"Минздраву России (Мурашко М. А.) проработать вопрос о внесении изменений в действующее законодательство по запрету аренды устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними", - говорится в протоколе поручений Голиковой по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере заявил, что требования к электронным сигаретам в России следует ужесточить.

По его словам, вкусовой состав наполнителей может вызывать интерес у несовершеннолетних, поэтому его необходимо регулировать, как и маркетинговые ходы, которые используют производители. Представитель Минздрава уточнил, что также следует ввести дополнительные требования к выкладке и условиям продаж сигарет.