Севастополь рассматривает введение QR-кодов и тестов на коронавирус Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Севастополя намерены ввести QR-коды для посещения общественных мест: кафе, спортзалы, объекты культуры, экскурсии. Предполагается, что изменения вступят в силу 15 октября 2021

«Обеспечить доступ совершеннолетних посетителей только при наличии сертификата о вакцинации (то есть фактически QR-кода, который на портале «Госуслуги»), справки об отрицательных результатах ПЦР-теста или справки на наличие антител», – сказал глава Севастополя Михаил Развожаев на заседании оперативного штаба.

Как писал сайт kp.ru, власти Крыма обсуждают возможность введения QR-кодов и обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, но решение по этому вопросу пока не принято.

Напомним. французские ученые выяснили, что прививка от коронавирусной инфекции на 90% снижает риск госпитализации. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на исследование медицинской группы Epi-Phare, которая работает с правительством Франции.