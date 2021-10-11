Ученые из Франции выяснили, что вакцинация от коронавируса на 90% снижает риск госпитализации

Французские ученые выяснили, что вакцинация от коронавируса на 90% снижает риск госпитализации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Французские ученые выяснили, что прививка от коронавирусной инфекции на 90% снижает риск госпитализации. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на исследование медицинской группы Epi-Phare, которая работает с правительством Франции.

В исследовании говорится, что спустя 14 дней после полной вакцинации риск попасть в больницу или скончаться от коронавируса сокращается на 90%. При этом значительный защитный эффект наблюдается и в случае со штаммом "дельта" - 84% для лиц от 75 лет и старше и 92% для людей в возрасте 50 - 75 лет.

Местные издания уточняют, что исследование подтверждает данные из США, Великобритании и Израиля. Однако французские ученые подчеркнули, что их исследование глобальнее. Специалисты проанализировали данные с декабря 2020 года и сравнили информацию по 11 миллионов вакцинированных людей старше 50 лет и 11 миллионов тех, кто не делал прививку.

Ранее врачи Роспотребнадзора сообщили, что средняя длительность коронавирусной инфекции составляет 11 дней. Как рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, коронавирус может длиться 28 дней, но после 14 дней болезнь связана с различными осложнениями. В ведомстве также рассказали, что длительность болезни зависит от того, насколько своевременно и правильно лечится болезнь. При этом у вакцинированных болезнь длится гораздо меньше.