Диетолог посоветовала есть продукты с магнием для укрепления иммунитета

Главный врач клиники "Риммарита", кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко заявила, что наиболее важным для иммунитета элементом является магний.

- Если будет низкий уровень магния, будет "хромать" работа щитовидной железы, отвечающей за иммунный ответ, будут хуже вырабатываться кортизол (гормон, стимулирующий иммунитет) и адреналин, — сказала специалист в эфире радио Sputnik.

Если лето было очень жарким, то осенью магний становится незаменимым. Мойсенко пояснила, что большое количество магния уходит с потоотделением.

Дефицит магния влечет за собой быструю утомляемость и повышенную нервозность. Повысить уровень вещества в организме можно, питаясь орехами, ягодами и дыней.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова предупредила, что последовательное заболевание коронавирусной инфекцией и гриппом может закончиться для пациента крайне плачевно. По словам эксперта, заболевания бьют по идентичным "мишеням" в организме, вследствие чего и угроза тяжелого течения в случае поочередного воздействия возрастает многократно. Профессор подчеркнула, что главная защита от этого – вакцинация.