Президент Филиппин предложил прививать людей, которые не решаются вакцинироваться от коронавируса, во сне

Власти Филиппин планируют привить до конца года 70 млн жителей. Фото: REUTERS

Президент Филиппин Родриго Дутерте выступил с инициативой прививать людей, которые не решаются вакцинироваться от COVID-19, во время сна. Об этом он заявил во время телевизионного обращения, которое было показано 12 октября местным телеканалом PTV.

Во время выступления Дутерте также отметил, что, помимо вакцинации, ношение масок и социальное дистанцирование по-прежнему являются эффективными методами сдерживания темпов распространения коронавируса в стране.

– Я знаю, что многие все еще не хотят прививаться. Это проблема тех, кто не хочет вакцинироваться. Давайте заберемся к ним домой и сделаем прививку, пока они спят, – предложил Дутерте, заявив о готовности возглавить инициативу.

Власти Филиппин планируют вакцинировать до конца 2021 года 70 млн человек, на настоящий момент прививку сделали уже более 23 млн жителей. При этом филиппинцы лишены права выбора вакцины при иммунизации.

Ранее Дутерте предлагал найти закон, согласно которому нарушителей карантина можно было бы сажать в тюрьму, заключением он грозил и посетителям массовых мероприятий. В июне 2021-го он заявил о возможности предъявления обвинений в убийстве людям, которые осознают, что больны COVID-19, но пренебрегают правилами, заражая других, что приводит к летальным исходам. Кроме того, Дутерте призывал сидеть дома граждан, отказывающихся прививаться от коронавируса.