Сенатор Джабаров раскритиковали премьера Японии за слова о Южных Курилах

В Совете федерации раскритиковали премьера Японии за слова о Южных Курилах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый заместитель главы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров раскритиковал премьер-министра Японии Фумио Кисиду за слова о Южных Курилах.

Напомним, Фумио Кисида считает, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио. Об этом он заявил в ходе дебатов в нижней палате парламента. Также во время своего выступления он призвал не медлить с решением вопроса, чтобы оно не доставалось следующим поколениям. Кроме того, Кисида заявил, что правительство настроено на заключение мирного договора с российской стороной по ситуации принадлежности этих островов.

- Это показательное выступление на слушаниях в парламенте для того, чтобы успокоить японскую общественность, политические партии, — цитирует Джабарова РИА Новости.

Сенатор добавил, что Кисида "прекрасно понимает, что территории России неделима, границы пересмотру не подлежат, все это у нас заложено в конституции". По словам Джабарова, любое посягательство на Курилы будет расцениваться как агрессия против РФ.