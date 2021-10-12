Премьер Японии заявил, что на Южные Курилы распространяется суверенитет Токио

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио. Об этом он заявил в ходе дебатов в нижней палате парламента.

- На северные территории (так в Японии называют южную часть Курил) распространяется суверенитет нашей страны, - сказал премьер.

Также во время своего выступления он призвал не медлить с решением вопроса, чтобы оно не доставалось следующим поколениям. Кроме того, Кисида заявил, что правительство настроено на заключение мирного договора с российской стороной по ситуации принадлежности этих островов.