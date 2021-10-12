Российские моряки впервые применили дрон-разведчик с корабля во время учений

Моряки РФ впервые применили дрон-разведчик с корабля во время учений Фото: Артем КИЛЬКИН

Российские моряки впервые на учениях применили дроны-разведчики с борта корабля для контроля попадания в цель крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

- Экипаж малого ракетного корабля "Великий Устюг" Каспийской флотилии в рамках итоговой проверки за 2021 учебный год выполнил практические стрельбы с применением ракетного комплекса "Калибр". Впервые военнослужащие применили нестандартный способ объективного контроля поражения береговых целей расчетами БПЛА "Орлан-10" и "Элерон-3", осуществив запуск беспилотников с борта флагмана флотилии ракетного корабля "Дагестан", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что применение дронов с корабля связано с рядом трудностей. К примеру, осложняет условия старта и использования беспилотников качка на судне и порывистый ветер.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что на военных учениях "Запад-2021" применили новое легкое специальное транспортное средство "Сармат-2". Машина недавно поступила на вооружение Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск. Автомобиль рассчитан на эксплуатацию при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов. Может использоваться в горных районах и преодолевать перевалы высотой до 4500 метров.