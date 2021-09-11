Новые военные автомобили "Сармат-2" показали на учениях "Запад-2021"

Россия показала новые военные автомобили "Сармат-2". Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России сообщило, что на военных учениях "Запад-2021" новое легкое специальное транспортное средство "Сармат-2". Машина недавно поступила на вооружение Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск.

- Легкое специальное транспортное средство "Сармат-2" предназначено для перевозки личного состава до 3-х человек, различных грузов по всем видам дорог и местности, а также монтажа вооружения и военной техники – 12,7-мм пулеметов "Корд", автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя", — говорится в сообщении ведомства.

Автомобиль рассчитан на эксплуатацию при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов. Может использоваться в горных районах и преодолевать перевалы высотой до 4500 метров.

Ранее российские Воздушно-космические силы (ВКС) провели очередные успешные испытания новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), тестовый запуск был произведен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук отметил, после серии испытаний новая противоракета системы ПРО "достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью".