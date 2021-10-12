Instagram начнет уведомлять пользователей о сбоях в работе приложения

С помощью новых функций пользователи смогут узнать о сроках решения технических проблем в работе приложения Фото: REUTERS

Социальная сеть Instagram введет в приложение новые функции, уведомляющие пользователей о сбоях в работе приложения и о распространении контента аккаунта, говорится в пресс-релизе компании.

Первая функция будет информировать пользователей в их истории действий о наличии сбоев или технических проблем в работе приложения. Вторая – «Статус аккаунта» – о распространении контента и о том, не находится ли аккаунт под угрозой.

– Сегодня мы анонсируем две новые функции, которые помогут предоставить людям больше информации о сбоях в работе Instagram и статусе их аккаунтов прямо в приложении, – говорится в сообщении.

С помощью новых функций пользователи смогут узнать о сроках решения технических проблем в работе приложения, а также подать жалобу или запросить проверку распространения контента.

Напомним, 4 октября в работе социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой по всему миру, который длился примерно 7 часов. В Facebook сообщили, что его причиной стало обновление протокола динамической маршрутизации.

Instagram – мобильное приложение от компании Facebook для публикации и распространения фотографий и видеозаписей с элементами социальной сети. Instagram позволяет обмениваться фотографиями, снимать фото и видео и применять к ним фильтры.