День когда сломался интернет: Масштабный сбой парализовал Facebook, Instagram и WhatsApp

Масштабный сбой парализовал Facebook, Instagram и WhatsApp Фото: REUTERS

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

18.40 по московскому времени — с этой отсечки начинается хроника катастрофы. Именно так называют эксперты происходящее сейчас с Facebook. Этой компании принадлежит и Instagram, и WhatsApp чьи серверы по всему миру также недоступны сейчас. Больше того, как пишет The New York Times, сотрудники Facebook не могут даже попасть в свои офисы — ведь система безопасности, которая должна считывать их пропуски, тоже не работает. Не работают ни приложения для смартфонов, ни версии перечисленных соцсетей для компьютеров. Все это повлекло сбои на других сайтах и интернет-сервисах, но они не такие масштабные.

КТО ВИНОВАТ

В самом Facebook дают крайне скупые комментарии. Компания лишь извинилась перед пользователями за доставленные неудобства и заверила, что работает над решением проблемы. В чем причина такого глобального сбоя, не ясно даже спустя несколько часов.

Версию хакерской атаки эксперты отвергают: «легли» независимые друг от друга серверы. Reuters со ссылками на специалистов и собственные источники предполагает, что вероятно, произошла чудовищная ошибка, но при этом не исключает и саботаж со стороны самих сотрудников корпорации.

Другая версия — разработчики запустили настолько неудачные приложения, что они «похоронили» всю сеть.

КТО ПОСТРАДАЛ

Если не считать простых пользователей, несладко приходится инвесторам. Акции Facebook упали на 5%. Forbes, который в реальном времени ведет таблицу мировых богачей уверяет, что сбой стоил основателю компании Марку Цукербергу 6 млрд долларов. Facebook потянул за собой другие IT-гиганты и весь американский фондовый рынок в целом.

КСТАТИ

По странному совпадению, глобальный сбой в работе Facebook произошел накануне судьбоносного для компании события. Комиссия по ценным бумагам США, у которой давно зуб на IT-гиганта, заполучила ценного информатора. Фрэнсис Хауген пару лет работала в Facebook менеджером по продуктам, а недавно уволилась оттуда. Перед тем, как окончательно хлопнуть дверью, девушка скопировала себе тысяч внутренних документов корпорации, чтобы передать их той самой Комиссии.

На 5 октября назначены слушания, на которых выступит сама Хауген. Исходя из ее заявлений, который она с удовольствием делает в прессе, соцсеть ведет себя с пользователями, мягко говоря, некрасиво. Якобы алгоритмы настроены таким образом, чтобы продвигать посту, внушающие страх и ненависть, а иногда и просто дезинформацию. Дело в том, что такой материал аудитория воспринимает намного лучше, чем безобидных котят или скучные новости от органов власти.