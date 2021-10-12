Стас Пьеха: "Мама попросила меня отучиться на парикмахера после нарколожки"

Пьеха отметил, что ему всегда нравились боевые искусства и космос, но он не пожалел, что работал парикмахером Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский певец, участник проекта "Фабрика звезд" Стас Пьеха в интервью "Газета.ru" рассказал, как в молодости работал ассистентом тренера по парикмахерскому искусству после наркологической клиники.

"Мама попросила меня отучиться на парикмахера после нарколожки. Я считал, что подвел маму тем, что приехал к ней в таком плачевном состоянии. И согласился на ее предложение. Она сказала: "Ты должен научиться ремеслу". У меня никогда не было желания быть парикмахером.", - рассказал певец изданию.

Пьеха отметил, что ему всегда нравились боевые искусства и космос, но он не пожалел, что работал парикмахером, так как это давало ему возможность общаться с красивыми девушками.

"Мне было 19-20. В лаборатории компании мы показывали новые способы и техники окрасок, завивок, стрижек и так далее. Я колористикой занимался какое-то время. Это давало мне возможность общаться с девушками красивыми. И не только общаться", - добавил артист.

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