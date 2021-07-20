Стас Пьеха рассказал подробности нападения на своего 7-летнего сына Фото: Борис КУДРЯВОВ

Стас Пьеха рассказал подробности нападения на своего 7-летнего сына. Мальчик стал жертвой нападения со стороны соседки. Артист в шоке от произошедшего и пока не до конца разобрался во всех обстоятельствах.

В беседе с Пятым каналом он отметил, что пострадал не только его наследник, но и теща. Женщина пыталась заступиться за внука.

- Соседи приходили, какой-то конфликт был, и сына моего кинули, ударили об землю головой. За него заступилась бабушка, моя теща. И на нее тоже набросились с кулаками. По голове несколько раз попало, - говорит исполнитель.

Что именно сподвигло женщину бить ребенка, музыкант объяснить не может. Он полагает, что его сын дружил с сыном разбушевавшейся женщины. Судя по всему, она была против этого общения.

В какой-то момент сын музыканта зашел за другом, чтобы отправиться играть, но мальчика выставили из дома в грубой форме.

- После чего он обиделся, взял карандаш и проткнул бассейн надувной. После она пришла разбираться.<…> Она схватила его за руку, он метра два пролетел и ударился головой, — рассказал артист.

Сейчас сын Стаса Пьехи находится в больнице. Врачи проводят обследование ребенка, но по предварительным данным у него сотрясение мозга. Ребенка тошнит и кружится голова.

- Второй день в больнице. Врачи наблюдают, - рассказал артист.

Он не намерен спускать с рук обидчице и уже обратился к известному звездному адвокату Сергею Жорину.