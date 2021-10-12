"Валера, Валера!". Вот что творилось в раздевалке сборной России после победы над Словенией

Под крики команды "Валера! Валера!" Карпин пританцовывал и воздевал руки вверх, демонстрируя браслеты на запястье - амулеты на удачу. Фото: кадр из видео.

В соцсетях появилось видео из раздевалки сборной России после победы над командой Словении. Эмоции у футболистов зашкаливали – в честь своего тренера Валерия Карпина они громко включили песню Афродиты «Валера». На припеве дружно подпевали:

- Валера! Валера! – ревела раздевалка.

Сияющий Карпин в центре раздевалки пытался пританцовывать, потирал ладони и воздевал руки. На его правом запястье мелькали браслеты, которые журналисты расценили как амулеты на удачу в игре. На столике можно заметить стаканы с напитком, это явно не спиртное.

Если на запястье у Карпина действительно амулеты, то удачу они точно приносят. Напомним, в понедельник 11 октября сборная России победила в матче восьмого тура отборочного чемпионата мира 2022 года команду Словении. А вот здесь на kp.ru – подробный и интересный анализ игры. Болельщики, налетай!