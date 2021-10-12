Путин проведет переговоры с новым премьером Израиля Беннетом 22 октября 2021 Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннтом 22 октября 2021.

«Визит премьер-министра Израиля готовится. Это будет рабочий визит, 22 октября он состоится, и будут двусторонние переговоры», – сообщил пресс-секретарь президента.

Как писал сайт kp.ru, 13 июня 2021 Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля. Правительство страны было сформировано по итогам мартовских выборов лидерами партий «Еш атид» Яиром Лапидом и «Ямина» Нафтали Беннетом. Таким образом, Биньямин Нетаньяху, занимавший эту должность 12 лет, покинул свой пост.

Свои поздравления Беннету тогда выразил и российский лидер, отметив, что отношения двух стран носят дружественный характер. Путин выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества между Россией и Израилем во всех сферах