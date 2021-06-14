Путин поздравил Беннета с вступлением в должность премьер-министра Израиля Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Нафтали Беннету, вступившему в должность премьер-министра Израиля.

Российский лидер отметил, что отношения двух стран носят дружественный характер. Путин выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества между Россией и Израилем во всех сферах, подчеркнув, что это «отвечает коренным интересам наших народов и идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке», сказано на сайте Кремля.

Как писал сайт kp.ru, 13 июня 2021 Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля. Правительство страны было сформировано по итогам мартовских выборов лидерами партий «Еш атид» Яиром Лапидом и «Ямина» Нафтали Беннетом. Таким образом, Биньямин Нетаньяху, занимавший эту должность 12 лет, покинул свой пост.