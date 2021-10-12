В Киеве заявили, что Макрон вскоре посетит Украину

В Киеве заявили, что Эмманюэль Макрон вскоре посетит Украину Фото: REUTERS

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Киев и Париж занимаются подготовкой визита президента Франции Эмманюэля Макрона на Украину.

- Я точно знаю, что он принял решение обязательно приехать на Украину. Обсуждались разные даты, но я отвечаю не за даты, а за концептуальные вещи на своем направлении работы, — сказала политик в интервью изданию "Зеркало недели".

Стефанишина отметила, что не может раскрывать деталей подготовки визита французского. Однако, по ее словам, несколько советников Макрона прибыли на Украину для подготовки.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном. Политики также обсудили "вызывающую озабоченность ситуацию в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта". Кроме того, они подняли, касающиеся борьбы с терроризмом в Африке.