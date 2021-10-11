Путин поговорил с Меркель и Макроном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном.

«Три лидера отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в «нормандском формате»», – сообщается на сайте Кремля.

Политики также обсудили «вызывающую озабоченность ситуацию в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта». Кроме того, они подняли, касающиеся борьбы с терроризмом в Африке.

Как писал сайт kp.ru в конце августа 2021 в ходе телефонного разговора президент России и французский лидер обстоятельно рассмотрели ситуацию в Афганистане, а также обсудили положение в Нагорном Карабахе и на востоке Украины.