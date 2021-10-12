Украина и Евросоюз подписали соглашение об общем авиапространстве

ЕС и Украина подписали соглашение об общем авиапространстве Фото: REUTERS

Украина и Евросоюз подписали соглашения об общем авиапространстве, присоединении Незалежной к программе исследований и инноваций Horizon Europe, а также об участии страны в программе "Креативная Европа" в 2021-2027 годах.

Подписание документов состоялось после переговоров украинского лидера Владимира Зеленского с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Мариинском дворце Киева.

- Уверен, что есть движение по очень важному для Украины "промышленному безвизу". Уже на следующем саммите Украина - ЕС мы стремимся подписать это соглашение, — прокомментировал подписание документов Зеленский.

Ранее бывший временный поверенный в делах Украины в Боснии и Герцеговине Владимир Цыбульник выразил мнение, что тесное сотрудничество Украины с Грузией и Молдавией по вопросу совместного вступления в Евросоюз может негативно сказаться на европерспективах украинцев. Дипломат аргументировал такую позицию тем, что в Евросоюзе нет единой позиции по вопросу расширения, то есть у Незалежной больше шансов, если она будет без "багажа" в виде других стран. По словам Цыбульника, стране следует начать с экономических реформ, а также с приведения законодательства страны в соответствие с положениями ЕС.