Украинский дипломат предложил отказаться от попыток вступить в ЕС вместе с Грузией и Молдавией

Перспективы Украины вступить в ЕС вместе с Грузией и Молдовой весьма туманны Фото: REUTERS

Тесное сотрудничество Украины с Грузией и Молдавией по вопросу совместного вступления в Евросоюз может негативно сказаться на европерспективах украинцев, заявил бывший временный поверенный в делах Украины в Боснии и Герцеговине Владимир Цыбульник. Его позиция опубликована в издании "Зеркало недели".

Дипломат аргументировал такую позицию тем, что в Евросоюзе нет единой позиции по вопросу расширения, то есть у Незалежной больше шансов, если она будет без "багажа" в виде других стран.

По словам Цыбульника, стране следует начать с экономических реформ, а также с приведения законодательства страны в соответствие с положениями ЕС.

Как ранее писал сайт kp.ru, посол Латвии на Украине Юрис Пойканс сообщил, что страны Евросоюза "не хотят новых проблем" из-за Незалежной. Дипломат подчеркнул, что не хотел бы спекулировать сроками вступления Украины в ЕС, так как сейчас в Евросоюзе нет общего понимания европейских перспектив страны.

Он добавил, что страны, которые за вступление новых членов в ЕС, хотят видеть в нем государства, готовые к этому, так как "никто не хочет получать новые проблемы".