Мурашко: Оренбуржье, Татарстан и Башкирия вызывают особую тревогу в связи с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оренбургская область, Татарстан и Башкирия вызывают особую тревогу в связи с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании кабинета министров.

По его словам, заболеваемость коронавирусом в России за последнюю неделю выросла на 16%, а в 11 субъектах темпы прироста составили более 30%.

Как писал сайт kp.ru, ранее Мурашко заявлял, что препараты, которые используют для спасения жизней больных коронавирусом, могут привести к токсическому поражению печени.

Также Мурашко предупреждал, что после перенесенной коронавирусной инфекции высок риск угрозы жизни и здоровью сохраняется еще на протяжении шести месяцев. По его словам, пациентам после излечения от коронавируса рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию. Процедура поможет выявить скрытые риски и провести необходимую профилактику.