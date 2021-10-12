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Здоровье12 октября 2021 13:41

Мурашко: Оренбуржье, Татарстан и Башкирия вызывают особую тревогу в связи с коронавирусом

В 11 субъектах России темпы прироста заблеваемости составили более 30%
Абдулла ШАКИРОВ
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Мурашко: Оренбуржье, Татарстан и Башкирия вызывают особую тревогу в связи с коронавирусом

Мурашко: Оренбуржье, Татарстан и Башкирия вызывают особую тревогу в связи с коронавирусом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оренбургская область, Татарстан и Башкирия вызывают особую тревогу в связи с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании кабинета министров.

По его словам, заболеваемость коронавирусом в России за последнюю неделю выросла на 16%, а в 11 субъектах темпы прироста составили более 30%.

Как писал сайт kp.ru, ранее Мурашко заявлял, что препараты, которые используют для спасения жизней больных коронавирусом, могут привести к токсическому поражению печени.

Также Мурашко предупреждал, что после перенесенной коронавирусной инфекции высок риск угрозы жизни и здоровью сохраняется еще на протяжении шести месяцев. По его словам, пациентам после излечения от коронавируса рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию. Процедура поможет выявить скрытые риски и провести необходимую профилактику.