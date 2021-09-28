Мурашко: угроза жизни и здоровью после коронавируса сохраняется полгода

Михаил Мурашко предупредил о рисках после коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

После перенесенной коронавирусной инфекции высокий риск угрозы жизни и здоровью сохраняется еще на протяжении шести месяцев, предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, пациентам после излечения от коронавируса рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию. Процедура поможет выявить скрытые риски и провести необходимую профилактику.

Как ранее писал сайт kp.ru, в июле 2021 года в стране была запущена углубленная диспансеризация, которая показана людям, перенесшим коронавирус. Она призвана оценить состояние пациента и вовремя выявить у него обострение хронических заболеваний, если таковое произойдет.

По словам Мурашко, углубленную госпитализацию за несколько месяцев прошли уже более 250 тысяч россиян. Министр уточнил, что почти во всех регионах России процесс идет в штатном режиме.