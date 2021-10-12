Михаил Мурашко сообщил, что у переболевших коронавирусом наблюдается тяжелое поражение сердца и легких Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что у перенесших коронавирусную инфекцию граждан наблюдается тяжелое поражение легких и сердца. Об этом он сообщил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Как рассказал глава Минздрава, среди госпитализированных растет количество пациентов в тяжелом состоянии. Практически все они не делали прививку, уточнил Мурашко.

- При проведении углубленной диспансеризации доктора диагностируют у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, тяжелое поражение сердца, легких, эндокринной системы, кожные проявления в том числе, — сказал российский министр.

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что молодость больше не гарантирует защиты от тяжелого течения коронавирусной инфекции.

До этого Михаил Мурашко рассказал, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в РФ за последнюю неделю выросла на 16%. Он добавил, что в 11 субъектах страны прирост составил 30%. При этом в тех регионах, где были хорошие показатели по вакцинации населения в летний период, ситуация наиболее стабильная.