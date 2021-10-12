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Политика12 октября 2021 15:29

Путин призвал сформировать целостную систему поддержки семей с детьми

Президент выступил перед депутатами в день открытия нового созыва Госдумы
Наталья Смирнова
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал сформировать целостную систему поддержки семей с детьми. Об этом он заявил в ходе выступления перед депутатами 12 октября, на первом заседании Государственной думы восьмого созыва.

По словам Путина, система поддержки семей с детьми должна быть структурирована. Она должна обеспечивать родителей и ребенка помощью государства с момента ожидания рождения малыша до окончания им школы, подчеркнул президент.

"Мы эту программу, эту систему, уже начали формировать", - сообщил Путин депутатам.

Он отметил, что работа идет поэтапно и обеспечена безусловным финансированием со стороны властей.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года. Социальный блок ориентирован на сохранение здоровья граждан, помощь в самореализации и личностном росте.