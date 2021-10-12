Собчак прибыла на допрос в МВД по делу о смертельной аварии

Телеведущая Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущая и журналист Ксения Собчак прибыла на допрос к следователю МВД. Ее визит связан с ДТП в Краснодарском крае, участницей которого она стала 9 октября - водитель автомобиля, в котором ехала Собчак, врезался в другую машину. В результате один человек погиб, двое пострадали.

О том, что Собчак вызвали на допрос, стало известно накануне. Вечером 12 октября телеведущая прибыла на него, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как ранее писал сайт kp.ru, водитель Олег Цой, перевозивший Ксению Собчак, предварительно признал свою вину в ДТП. Сейчас он активно сотрудничает со следствием. Накануне суд на время разбирательств избрал ему меру пресечения - двухмесячный домашний арест.

Ксения Собчак в результате ДТП получила сотрясение мозга и ушибы внутренних органов. Одна из пассажиров машины, в которую врезался Олег Цой, погибла. Водитель и еще одна пассажирка в больнице.