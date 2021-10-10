Загнанную в угол Ксению Собчак поймали на чудовищной лжи

Ксения Собчак попала в смертельную аварию в Сочи. Фото: Евгения ГУСЕВА

Смертельная авария в Сочи с Ксенией Собчак обрастает новыми подробностями. Ранее телеведущая заявила о том, что в момент ДТП потеряла сознание, получила сотрясение мозга, ушибы внутренних органов. Однако теперь стало известно, что звезда не является потерпевшей по делу. В полицейском рапорте говорится о том, что знаменитость не пострадала в аварии.

Смертельная авария в Сочи с участием Мercedes S 500, который вез Ксению Собчак с очередного корпоратива, вызывает много вопросов. Первый, и самый главный, - по какой причине водитель люксового внедорожника решил выскочить на "встречку", после чего лоб в лоб столкнулся с Volkswagen. В результате ДТП одна пассажирка последнего погибла, еще одна женщина и водитель иномарки находится в тяжелом состоянии.

Второй вопрос - как Ксения смогла спешно покинуть место ДТП, пересесть в другую машину и отправиться в аэропорт. И все это в какие-то пять-десять минут. Ведь, по словам самой блондинки, она в момент аварии лишилась чувств. "У меня сотрясение мозга, ушибы внутренних органов и многочисленные травмы. После столкновения потеряла сознание. Мне предлагали госпитализацию в Сочи, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела",-писала она в блоге

Третий вопрос - кадры с Собчак из аэропорта. В воздушную гавань знаменитость приехала через 40 минут после смертельной аварии. Жена Константина Богомолова как ни в чем не бывало зашла в аэропорт. Телеведущую сопровождают помощница и директор. Ксения ведет себя спокойно. Держится бодро и уверенно, не шатается, не хватается за больные места, о чем-то общается с директором.

Четвертый вопрос - почему Собчак лично не сообщила о ДТП. Ведь она прежде всего медийщик, активно смакует инфоповоды, делится с публикой и фотографиями, и видео, и философствует, да много чего еще. Но не в этот раз.

При этом в ее блоге утром, 10 октября, появился рекламный пост. И ни слова соболезнований жертвам трагедии. Как позже оправдалась Ксения - мол, ее помощники забыли удалить рекламу из отложки.

Вероятнее всего, некоторые из этих вопросов так и останутся без правдивых ответов. Но вот что доподлинно известно. Ксения на самом деле в аварии не пострадала. Неужели солгала?

Согласно справке, которая составлена полицейскими по следам смертельного ДТП, ведущая никак не пострадала в аварии. "Ксения Собчак в ходе ДТП не пострадала и убыла с места происшествия до приезда сотрудников полиции", - говорится в документе, который публикует kp.ru.

Согласно справке, которая составлена полицейскими по следам смертельного ДТП, ведущая никак не пострадала в аварии.

Меж тем в соцсетях творится сущий ад. Разгневанные россияне возмущаются тем, что "Собчак не помогла раненым и сбежала с места ДТП со смертельным исходом".