В российских регионах будут строже следить за соблюдением масочного режима

В регионах Российской Федерации масочный режим будет жестче. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Контроль за соблюдением масочного режима решено ужесточить в российских регионах. Об этом заявила на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Губернаторами совместно с главными государственными санитарными врачами по их предложениям предписаниями усилен контроль за соблюдением масочного режима", - сказала Попова на заседании правительства.

Глава Роспотребнадзора рассказала, что в 64 регионах ввели определенные ограничения для тех, кто старше 65 лет. В 26 российских регионах на развлекательные мероприятия не пустят без QR-кода, в 22 без него нельзя войти в бар, кафе или ресторан, в 13 – заселиться в гостиницу.

Ранее на сайте kp.ru сообщалось, что президент страны Владимир Путин заявил о необходимости наращивать в России темпы вакцинации, а глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в течение двух недель будет принято решение о вакцинации от ковида детей и подростков.