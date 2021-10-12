Решение по вакцинации детей от коронавируса в России будет принято в течение двух недель

Михаил Мурашко сообщил, что решение по вакцинации детей от коронавируса будет принято в течение двух недель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал, что решение о вакцинации несовершеннолетних от коронавирусной инфекции будет принято в течение двух недель. Об этом политик заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

- Ждем заключения, и думаю, что в течение ближайших двух недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию вакцины для детского населения, — сказал российский министр.

Ранее главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко сообщила, что вакцинация детей от коронавирусной инфекции в России может начаться в январе 2022 года. В настоящее время в Москве проходится исследование "Спутника V" для подростков 12-17 лет, а вакцинация эти м же препаратом проводится среди людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.