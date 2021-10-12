Лавров обсудил ситуацию в Афганистане с главой МИД Индии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава российского МИД Сергей Лавров встретился со своим индийским коллегой Субраманиям Джайшанкаром в Нур-Султане. В ходе диалога стороны обсудили самые актуальные вопросы повестки дня.

Как сообщает МИД РФ, встреча прошла на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Лавров и Джайшанкар обсудили международные и региональные проблемы, включая ситуацию в Афганистане и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое внимание в диалоге было уделено взаимодействию в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что НАТО пытается "разогреть" обстановку в Азии. По его мнению, Североатлантический альянс передислоцирует в Азию свои силы и направляя потоки афганских беженцев в этот регион ради собственных целей.