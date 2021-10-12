Сергей Лавров заявил, что НАТО пытается "разогреть" обстановку в Азии Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что НАТО пытается "разогреть" обстановку в Азии

Российский министр сообщил, что Североатлантический альянс передислоцирует в Азию свои силы и направляя потоки афганских беженцев в этот регион. Лавров отметил, что альянс уклоняется от ответственности за 20-летний эксперимент в Афганистане.

- Решением проблем предлагается заняться международному сообществу, прежде всего соседям Афганистана, — сказал Лавров на встрече глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не планирует принимать в свой состав страны африканские и азиатские страны. Альянс не рассматривает Китай в качестве врага и считает важным вовлекать его в такие вопросы, как контроль над вооружениями и изменение климата. При этом Столтенберг отметил, что в отношениях с Россией необходимо придерживаться принципа "сдерживания и обороны".