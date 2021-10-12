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Политика12 октября 2021 17:51

Путин встретился с Пашиняном

Лидеры намсерены обсудить урегулирование конфликтов в СНГ
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин встретился с Пашиняном

Путин встретился с Пашиняном

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Мы поговорим и в формальной и неформальной обстановке, обсудим текущие дела. Скоро саммит СНГ. Основным вопросом будет урегулирование в регионе. Очень рад вас видеть», – сказал российский лидер в приветствии.

Пашинян в свою очередь отметил, что это уже четвертая встреча глав государств. Он поблагодарил Путина за приглашение посетить в Москву. «Такие встречи свидетельствуют о динамике наших отношений. И, конечно же, сейчас у нас в регионе и в мире происходят динамичные процессы, важно, чтобы встретились», – подчеркнул он.

Как писал сайт kp.ru, в конце сентября 2021 Путин поздравил Пашиняна с 30-летием провозглашения независимости республики. Глава государства отметил, что между Россией и Арменией сложилось тесное сотрудничество, в том числе в рамках Евразийского экономического сообщества, Организации договора о коллективной безопасности и Содружества независимых государств.