Путин встретился с Пашиняном Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Мы поговорим и в формальной и неформальной обстановке, обсудим текущие дела. Скоро саммит СНГ. Основным вопросом будет урегулирование в регионе. Очень рад вас видеть», – сказал российский лидер в приветствии.

Пашинян в свою очередь отметил, что это уже четвертая встреча глав государств. Он поблагодарил Путина за приглашение посетить в Москву. «Такие встречи свидетельствуют о динамике наших отношений. И, конечно же, сейчас у нас в регионе и в мире происходят динамичные процессы, важно, чтобы встретились», – подчеркнул он.

Как писал сайт kp.ru, в конце сентября 2021 Путин поздравил Пашиняна с 30-летием провозглашения независимости республики. Глава государства отметил, что между Россией и Арменией сложилось тесное сотрудничество, в том числе в рамках Евразийского экономического сообщества, Организации договора о коллективной безопасности и Содружества независимых государств.