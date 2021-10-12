Мужчина пытался выстрелить в полицейского в отделе МВД на востоке Москвы

Возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве мужчина пришел в отдел МВД с оружием и пытался выстрелить в одного из полицейских. Благодаря действиям сотрудников правопорядка, он был обезврежен и не смог никому навредить.

Как сообщает представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, инцидент произошел вечером во вторник, 12 октября.

"Мужчина зашел в помещение, где расположена дежурная часть ОМВД России по району Преображенское Москвы, и направил огнестрельное оружие на сотрудника полиции. Произвести выстрел подозреваемый 1971 года рождения не смог, поскольку его действия были своевременно пресечены и он обезврежен", - рассказала Иванова ТАСС.

Против мужчины возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Минобрнауки рассказали о правилах поведения в случае вооруженного нападения на учреждение образования. Инструкция была разработана ведомством совместно с научным экспертным сообществом в области безопасности.