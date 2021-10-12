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Происшествия12 октября 2021 19:35

Мужчина пытался выстрелить в полицейского в отделе МВД на востоке Москвы

Он был вовремя обезврежен другими полицейскими
Наталья Смирнова
Комментарии (12)Комментарии (12)(12)
Возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов

Возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве мужчина пришел в отдел МВД с оружием и пытался выстрелить в одного из полицейских. Благодаря действиям сотрудников правопорядка, он был обезврежен и не смог никому навредить.

Как сообщает представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, инцидент произошел вечером во вторник, 12 октября.

"Мужчина зашел в помещение, где расположена дежурная часть ОМВД России по району Преображенское Москвы, и направил огнестрельное оружие на сотрудника полиции. Произвести выстрел подозреваемый 1971 года рождения не смог, поскольку его действия были своевременно пресечены и он обезврежен", - рассказала Иванова ТАСС.

Против мужчины возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Минобрнауки рассказали о правилах поведения в случае вооруженного нападения на учреждение образования. Инструкция была разработана ведомством совместно с научным экспертным сообществом в области безопасности.