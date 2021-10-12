Зеленский: Украине нужно сохранить транзит российского газа, чтобы не терять 2 млрд долларов ежегодно

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании сохранить транзит российского газа через территорию страны, чтобы не терять доход от него. Об этом он рассказал по итогам саммита Украина - Европейский союз, на котором обсуждались вопросы энергетической безопасности.

"В любом случае очень важно для нас сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по 2 млрд долларов законных никто не хочет", - цитирует Зеленского ТАСС.

Как отметил украинский лидер, завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" открывает для Киева новые вызовы в дополнение к уже существующим. По словам Зеленского, правительство ведет переговоры по разным направлениям, чтобы нивелировать эту "небезопасность".

Как ранее писал сайт kp.ru, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о трагедии президента Украины Владимира Зеленского и почему с ним бессмысленно вести переговоры.